AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-09 18:40:54

[CES 2018] Razer lancerer Nommo og Nommo Pro på CES

Det er langt mellem snapsene, når det kommer til decideret computerhøjtalere, og kvaliteten er meget svingene. Det håber Razer at kompensere for med lanceringen af Nommo og Nommo Pro, som de har fremvist på CES i Las Vegas.

Med en pris på $499 for Nommo Pro, bliver dette topmodellen af de to nye højtaler produkter fra Razer. Nommo Pro er udviklet som THX certifiseret 2.1 højtalere, hvor driverne er designet med en kevlar coating og en tilknyttet subwoofer for at tilføje bass i lyden.



Nommo Pro tilbyder ligeledes Dolby Virtual Speaker teknologi til simuleret 5.1 surround sound effekt. Her til kan du via Razers Synapse app, får adgang til EQ for at trippe lyden efter personlig præference. Nommo Pro udstyret også med producentens populære Chroma RGB lir.



Er hardwarebudgettet ned på et minimum, men ønsket om at være med i Razer festen, så har Razer også lanceret Nommo til $99. Her får du et mere strømlinet budgetvenlig stereo computerhøjtaler, som ifølge Razer – stadig kan leverer et godt lydbillede.



Nommo byder på Automatic Gain Control, som du kan styrer lyden med. Ønsker du at få RGB stilen, kan du få Nommo Chroma til $149, som kommer inkluderet en built-in digital-to-audio converter (DAC).



Vi ser frem til at kunne vise jer en dansk test af sættet på Tweak.dk