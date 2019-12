AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-10-23

Amazon Alexa Smarthøjtalere dominerer markedet

Amazon Alexa smarthøjtaleren har i den grad fundet fodfæste på markedet. Faktisk så meget den ifølge Strategy Analytics helt dominerer markedet.

Selvsamme rapport afslører en top ti liste over mest solgte smarthøjtalere på markedet, og her er Amazon producent bag seks modeller, og sidder på 61% af markedet.



David Watkins, Director, Smart Speakers hos Strategy Analytics fortæller: “Amazon and Google may dominate today’s market, but this will not always be the case. Many consumers are ready to consider alternative brands, assuming they meet the high expectations identified in this study, including high quality audio, superior design and device compatibility.

Nedenstående billede viser tydeligt dominansen fra Amazon på markedet for smarthøjtalere.

Image credit og Kilde

strategyanalytics