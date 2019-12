AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

Amazon kan være på vej med opdateret Echo-højtaler

Julen er mindre end fire måneder væk, og det begynder diverse virksomheder nu at reagere på.

Amazon har aldrig rigtig formået at få ændret på deres originale Echo-højtaler, der blev lanceret tilbage i 2015.

Nu meldes en opdatering så endelig på vej. Det er for mange en kærkommen udvikling, da den originale Echo-højtaler ikke længere er tilgængelig på virksomhedens online-lager.

Desuden har Amazon gennem de sidste par måneder tilbudt deres kunder en væsentlig rabat på den originale Echo-højtaler. Dette er blevet nævnt som en klar indikation på, at en længe ventet opdatering nærmer sig.

Det ville give god mening for Amazon, at lancere en opdatering version. For det første giver det virksomheden en unik mulighed for at have en ny højtaler på banen i perfekt tid i forhold til de kommende jule-måneder.

For det andet giver det en god mulighed for at byde Appels kommende HomePod op til dans. Appel forventes også at lancere HomePod-højtaleren omkring årets julemåneder.

