AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-06 01:21:20

Apple HomePod Siri – Højtaler til hjemmet

Hvis du er på udkig efter en højtaler til hjemmet, så kunne det være en mulighed at vende snuden mod Apple. Den amerikanske virksomhedsgigant har netop lanceret en interessant lille sag.

Rygterne har floreret længe. Apple har været meldt på vej med annonceringen af en ny højtaler ved navn HomePod Siri. Det uundgåelige er nu sket under WWDC 2017.



Apple gør det klart, at deres nye højtaler er et helt særligt musik-produkt, som hovedsageligt er beregnet til hjemmet.



Apple HomePod Siri er blevet designet til at være kompatibel med Apple Music. Den er i stand til at få adgang til mere end 40 millioner sange.



Højtaleren udkommer desuden med hele seks mikrofoner, der skal bruges til stemmekontrol. Du kan som bruger interagere med Apple HomePod Siri ved at benytte dig af din stemme.



Hvis du er interesseret i at få fingrene i Apples nyopfindelse, så kan de købes i en hvid og grå version. Den er til at starte med tilgængelig for 349 dollars i USA, Storbritannien og Australien.