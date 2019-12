AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-30 08:33:10

Apples HomePod får sin første software-opdatering

En helt ny software-opdatering er netop blevet gjort tilgængelig til HomePod-højtaleren fra Apple.

Da Amazon Echo og Google Home i sin tid blev lanceret, valgte Apple at svare igen med deres helt egen smart-højtaler i form af den såkaldte HomePod.

Apples HomePod har en pris på 349 dollars, hvilket svarer til lidt over 2000 danske kroner. Den har været under konstant udvikling i de sidste seks år.

I går tog Apple så endnu et skridt i håbet om at forbedre deres smarthøjtaler. Det skete ved at give HomePod-højtaleren sin første software-opdatering.

Apple udgiver også denne software-opdatering til iOS 11.3 i forbindelse med iPhone, iPad og iPod touch.

Det kan lade sig gøre at gennemføre software-opdateringen på to forskellige måder. Enten automatisk eller manuelt via den såkaldte Home-app.