AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-19 13:31:44

BOSE Soundlink Resolve højtalere – 360 graders højtaler

Selvom BOSE i en del år har markedsført sig selv på at have ”Lyd, der fylder hele rummet” er det her faktisk deres første bud på en højtaler, der spiller lyd ud i en 360 graders radius.

Selvom BOSE i en del år har markedsført sig selv på at have ”Lyd, der fylder hele rummet” er det her faktisk deres første bud på en højtaler, der spiller lyd ud i en 360 graders radius. Der er blevet lagt stor vægt på at gøre højtaleren meget transportable og med en høj levetid på 12 timer, så der altid er lyd til den næste fest.

BOSE har desuden lagt meget arbejde i at holde størrelsen på højtaleren helt nede, så flere dele af højtaleren er vendt nedad, og den er bygget med akustiske reflektorer således at lyden enten spilles ud i hele rummet, hvis den er sat i midten. Sætter du derimod højtaleren op af en væg, i den ene ende af rummet, skulle lyden reflekteres tilbage ind i rummet og stadig fylde rummet med en sprød klang.



Ser man lidt mere på den fysiske del af højtaleren, er den selvfølgelig med bluetooth, og bygget i et lækkert aluminiumsdesign og også gjort vandafvisende. Det giver altså fri mulighed for at have den med udenfor på terrassen eller endda stående ved poolen til sommer.



Føler du at der skal lidt mere tryk på, ja så kommer den også i en Resolve+ udgave der er større og har en levetid på 16 timer.

BOSE Resolve & Resolve+ rammer de danske butikker i løbet af næste måned.

Credit: Bose