AUTHOR : Simon

PUBLISHED : 2019-04-06 07:27:00

COUGAR Bunker S RGB

I den seneste tid har vi her på redaktionen testet en del kabinetter, stole og headsets fra Cougar. Men Cougar har også meget andet lir, så i denne test skal vi kigge på deres Bunker S RGB headset holder.

Den seneste tid har vi blandt andet set på en masse spændende produkter fra Cougar, og denne gang er ikke en undtagelse. Dog skal vi i denne omgang ikke kigge på hverken kabinetter eller gaming stole, men noget helt andet. Cougar har nemlig sendt os deres Bunker S RGB headset stand, som vi vil tage et nærmere kig på i denne test.

Lad os dog lige starte med at tage et par ”tekniske detaljer”.

Det tekniske

Indhold

Selve indpakningen af produktet er der ikke meget at sige om, det gør hvad det skal. Udenpå er indpakningen holdt i de ikoniske sorte og orange farver, med et billede af Bunker S RGB på forsiden, et Cougar logo på den ene side og Bunker S RGB skrevet med stort på den anden side. Man er altså ikke i tvivl om, hvilket produkt vi har at gøre med, og da slet ikke at dette er et produkt med indbygget RGB, hvilket fremgår af både navnet, men også mange andre steder på indpakningen. På bagsiden finder vi mere dybdegående information om hvordan man kan konfigurere Bunker S RGB.

Inde i kassen finder vi Bunker S RGB headset holderen, en ekstra holder, samt et USB-kabel.

Produktet i brug

Bunker S RGB headset holderen er ud af kassen konfigureret til at fungere som stående headset holder. Holderen består altså som udgangspunkt af en fod, der kan sættes fast på en glat overflade med en sugekop, samt en metalarm og en top af blødt gummi. Det er altså meningen at man skal løsne sugekoppens håndtag, tage beskyttelsesfolien af sugekoppen, stille headset holderen på en glat overflade og lukke for håndtaget. Herefter sidder Bunker S RGB fuldstændig fast på bordet, og man kan nu hænge sit headset på holderen.

Hvis man vil have RGB belysning i bunden samt bruge fodens funktion som USB 2.0 hub, kan man tilslutte det medfølgende USB-kabel til bagsiden af foden og sætte den anden ende i et USB 2.0 eller 3.0 stik på computeren. Som udgangspunkt fungerer USB-hubben med både USB 2.0 og 3.0, men Cougar anbefaler selv, at man bruger en USB 3.0 udgang på computeren for optimal ydelse. I min test har jeg brugt både USB 2.0 og 3.0, og i begge tilfælde har produktet fungeret upåklageligt.

Hvis man ikke ønsker at have holderen stående på bordet, men derimod gerne vil montere den på en vertikal overflade, som for eksempel siden af ens kabinet, kan man ombygge holderen ved simpelthen at trække den lange metalarm af foden og montere den medfølgende korte metalarm. Begge konfigurationer fungerer uden problemer i min test.

Jeg kunne dog ikke lade være med at lege lidt, og da min kæreste og jeg sidder ved siden af hinanden med hver vores trådløse headset, der af og til skal oplades, virkede Bunker S RGB som den optimale holder. Efter lidt småjusteringer, hvor den lange arm igen blev sat på foden og fik påmonteret gummitoppen fra den lille metalarm, fandt vi en placering på væggen midt imellem vores skærme. Væggen er en malet betonvæg, og umiddelbart kunne sugekoppen fint sidde fast på den overflade. Det smarte ved denne holder er så, at vi begge kunne tilslutte et USB-laderkabel til USB-hubben, og derved oplade begge vores headsets på én gang mens de hang på holderen. Det skal måske i denne omgang lige nævnes, at Cougar ikke direkte anbefaler at man hænger to headsets op på denne måde, da sugekoppen alene ikke nødvendigvis er nok til at holde vægten, og man risikerer altså at hele molevitten falder ned og eventuelt ødelægger noget.

Det indbyggede RGB-lys, der sidder som en ring om holderens fod, kan naturligvis indstilles til at lyse i en ring af RGB med forskellige effekter eller blot enkelte farver. I alt er der 14 forskellige indstillinger samt muligheden for helt at slukke for lyset, hvis man skulle gå hen og blive træt af al belysningen. Man indstiller lyset med en lille knap der sidder på USB-hubben.

Konklusion

Så blev det tid til en konklusion på min test af Bunker S RGB. Jeg har brugt headset holderen i et godt stykke tid nu, og efter en flytning og total omrokering af vores kontor/gaming værelse, har Bunker S RGB igen fundet en plads på mit midlertidige arbejdsbord. I første omgang bruger jeg holderen i en stående udgave til mit eget headset.

Jeg synes det er svært at konkludere på et produkt som Bunker S RGB. En headset holder der kan holde et headset gør jo præcist det den er designet til. Så selve hovedfunktionen vil jeg ikke kommer nærmere ind på. Så er det straks sjovere med USB-hubben, som jeg er blevet ret glad for. Jeg har, som tidligere beskrevet, brugt Bunker S RGB til at holde både min kærestes og mit headset, og muligheden for, at vi kan trække ét kabel og derigennem oplade vores begges trådløse headset er simpelthen genial. Det skal dog lige siges én gang til, at det ikke anbefales at man bruger produktet på denne måde.

Cougar Bunker S RGB kan i skrivende stund købes for ca. 280,- DKK, hvilket er mere end dobbelt så meget, som Bunker S, der dog ikke har hverken indbygget LED belysning eller USB-hub. I min optik er prisen derfor helt fair, hvis man har tænkt sig at gøre brug af de ekstra funktioner, som Bunker S RGB kommer med.

Vi ender med en score på 9/10 for et solidt produkt, der gør hvad det skal og en lille smule ekstra. Den eneste grund til jeg ikke vil give produktet en perfekt score, er at USB-hubben ikke er en USB 3.0 eller 3.1 Type-C hub.

Pros

Solidt produkt, der gør hvad det skal

USB-hub

Flere konfigurationsmuligheder

Mulighed for at indstille RGB belysning eller helt slukke for den

Fair pris

Cons

Ikke USB 3.0 eller 3.1 Type-C i hubben