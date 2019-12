AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-09-22 07:43:42

EVGA har annonceret et GTX 1080 Ti med højere RAM frekvens end TITAN Xp.

GeForce GTX 1080 Ti FTW3 ELITE med 12GHz og hurtigere RAM frekvens end TITAN Xp, er klar til at komme på butikshylderne

Et ganske potent high-end grafikkort fra EVGA er sendt på markedet. På papiret et nyt GTX 1080 Ti GeForce GTX 1080 Ti, men denne gang krydret med FTW3 ELITE for at toppe retten af.

Det der vækker vores nysgerrige nørd-gen er, at EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 ELITE bygges med 12GHz, og en clockfrekvens over TITAN Xp, hvilket uden tvivl indikerer vi har med et bæst at gøre.



EVGA Elite FTW3 har været på markedet noget tid, men denne gang iklædt en 1500 MHz (12 GHz effektiv) frekvens, som gør dem ~9% hurtigere, og bringer en båndbredde med sig på ikke mindre end 528 GB/s, en 44 GB/s opgradering over reference kortet med 484 GB/s.

Billeder tilhører EVGA



Selvom GTX 1080 Ti FTW3 Elite grafikkortene er bygget ed hurtigere RAM, så er de stadig ikke i nørheden af TITAN X9, når der kommer til performance, som har en båndbredde på 547 GB/s grundet en bredere 384-bit hukommelsesbus.



På nuværende tidspunkt, er 12 GHz modellerne tilgængelig i to farvelader, sort og hvid – ellers er de magen til de ”normale” FTW3 grafikkort.