AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2017-06-30 08:48:00

Enermax EAS03 O'Marine Bluetooth

Bluetooth højttalere er efterhånden ved at være et hvermandseje, dog ikke højttalere som den vi skal se på i dag. O'marine fra Enermax er en højttaler for dig der kan lide at være aktiv i alt slags vejr, eller måske bare vil have musik i brusebadet. Med en IPX8 certificering er O'marine nemlig vandtæt ned til 3 meters dybde i op til 2 timer, hvilket er ganske imponerende. Oven i hatten får du en god bunke tilbehør og nogle andre ret unikke features.

Markedet med Bluetooth højttalere, er efterhånden fyldt og mættet, og det kan være svært at skille sig ud fra mængden. Enermax har dog et bud på, hvordan man skiller sig ud på den fede måde, og det er netop det produkt vi skal se nærmere på i denne test af Enermax EAS03 O'Marine.

Vi har fået tilsendt deres EAS09 O’marine Bluetooth højttaler, og som navnet måske indikerer, har vi med noget vand-halløj at gøre. Sagt med andre ord, har vi med et produkt at gøre, som er IPX8 certificeret. Dette betyder at denne højttaler kan klare at være i tre meter dybt vand i op til to timer af gangen.

Specifikationer og features

Inden vi kigger nærmere p,å hvad man får med i kassen, skal vi lige have de tekniske detaljer af vejen først. Jeg har været en tur forbi Enermax hjemmeside, og fundet nogle specifikationer.

Forstærker power: 5 watt

Frekvensgang: 168 – 20.000 Hz

Maksimal lydstyrke: 110 dB

Signal-to-Noise ratio: >85 dB

Enheds dimensioner: Ø40 mm

Batteri type: Lithium-polymer

Spilletid: Op til 10 timer, afhængig af lydstyrke

Opladetid: Omkring 4-5 timer

Vægt: 250 gram

Dimensioner: 100 x 90 x 55 mm

Bluetooth version: 4.0

Rækkevidde på Bluetooth: Op til 30 meter

Unboxing af Enermax EAS03 O’marine

Med introduktionen og de tekniske detaljer på plads, er det nu blevet tid til at unboxe O’marine bluetooth højttaleren. Som vi kan se på de første billeder herunder, finder vi på fronten et billede af Enermax EAS03 O'Marine højttaleren, en række features, samt et lille vindue. På bagsiden bliver der gået i detaljer, og vi finder her også specifikationerne listet op.



Når kassen åbnes, finder vi speakeren og de to inkluderede beslag, pænt præsenteret. Unboxing oplevelsen er god, og man føler at man skal til at lege med et kvalitetsprodukt.

Vi finder faktisk en overraskende stor mængde ting inkluderet i kassen. Jeg har listet tingene op herunder, samt taget lidt close-up billeder af tilbehøret – vi går lidt mere i detaljer med dette senere. Kassen indeholder følgende:

Enermax EAS03 O’marine Bluetooth højttaler

Beslag til montering på cykel/motorcykel styr

Sugekop beslag til bruseren fx

Karabinhage

USB lade kabel

Mini-jack stik

Kompas med bøjle

Manual/quickstart guide

Et nærmere kig på Enermax EAS03 O'Marine bluetooth højttaleren

Lad os nu vende blikket mod selve højttaleren. Der er fem forskellige farver tilgængelig, hvor vi har fået den sorte/røde udgave, som faktisk ser ret fed ud. O’marine er en rund højttaler i gummi og metal indpakning. Byggekvaliteten virker seriøs og solid, ganske som den bør være på et produkt som dette.

På toppen, om man vil, er der et beslag, hvor karabinhagen eller kompasset kan monteres, vi vender tilbage til dette senere.

På den ene side finder vi et hvidt Enermax logo, samt to knapper. En til play/pause samt tænde/slukke for højttaleren, samt volume ned/skifte tilbage. Der er desuden også et mini-jack stik, hvis din afspiller ikke har Bluetooth eller lignende.

På den modsatte side finder vi to knapper mere i form af volume op/skifte frem, og kontrol af det indbyggede disko lys, som O’marine også er udstyret med.

Bagsiden byder på en reset knap, hvis at højttaleren nu ikke vil som du vil. Derudover finder vi naturligvis også modelnavnet. Derudover er der en ting som kun de færreste Bluetooth højttalere har, nemlig et lille hul med gevind. Det er her de inkluderede holdere til cykelstyr og med sugekop kan fastgøres – smart!

Jeg har nedenfor monteret højttaleren på den medfølgende sugekopholder. På denne er det muligt at vinkle højttaleren op og ned, samt rotere. Dette beslag er ideelt til badeværelset, så du kan nyde dit yndlingsmusik inde i bruseren. Om O’marine kan spille højt nok til at overdøve dig, finder vi dog først ud af lidt senere.

Det medfølgende kompas, kan monteres på beslaget på højttaleren, hvorefter den medfølgende karabinhage kan fastgøres i den anden ende. På trods af at jeg var forsigtig, formåede jeg alligevel at ridse malingen af beslaget, da ringen skulle på. Dette er lidt en skam, og det havde været rart hvis kompasset var præmonteret, eller beslaget havde haft en mere holdbar lakering.

Testen – lyden og holdbarhed på bluetooth speakeren

Vi er nu nået til test delen i vores review af O’marine Bluetooth højttaleren fra Enermax. Det er nu vi skal se, hvordan lyden er, men det stopper ikke her. Eftersom at vi har med et IPX8 certificeret produkt at gøre, skal dette naturligvis også sættes på prøve. Enermax skriver selv, at højttaleren er i stand til at være i op til tre meter dybt vand i op til to timer af gangen. Dette skal derfor naturligvis også testes, samt lidt andre torturmetoder. Lad os dog starte med at sætte nogle ord på lydkvaliteten og parringen af Enermax EAS03 O'Marine.

Når højttaleren tændes, mødes man af en behagelig lyd. Kort efter begynder dioden vist på billedet nedenfor at blinke blå – nu er O’marine klar til at pares op. Til testen brugte jeg min OnePlus 3 smartphone, kombineret med en række MP3 og FLAC musikfiler. Parringen gik smertefrit, og telefonen fandt højttaleren som ”EAS03” med det samme Bluetooth blev aktiveret.

Som altid i mine lytte-tests, startede jeg ud i den rolige ende for der efter at slutte af med lidt tungere musik. Jeg startede ud med noget pop og rock, og endte med hands-up og hardstyle – på denne måde kommer vi hele vejen rundt om lyden i bluetooth højttaleren, og finder både eventuelle stærke og svage sider. Efter de første par musiknumre ved moderat volume, var jeg faktisk ret imponeret over O’marine speakeren. Lyden var velopløst og afbalanceret at lytte til. Der var god sammenhæng mellem især diskant og mellemtone området, mens at bassen også overraskede. Det er meget begrænset, hvad man kan forlange af en enhed på blot Ø40mm, men hvad end Enermax har gjort her, har de ramt rigtigt.

Det samme gjorde sig gældende ved tungere genre, også når volumen blev smækket i vejret. Jeg må indrømme at jeg havde forventet forvrængning og ”mudret” lyd ved høj lydstyrke. Dette er typisk hvad små i 30-50 mm enheder kan præstere, når der bliver spillet højt, og med en god mængde bas. O’marine jøjtaleren overgik disse forventninger, og leverede vellyd ved selv maksimal volume, og med hands-up på afspilleren. Intet mindre end imponerende – godt arbejde på lydsiden Enermax, men hvad med holdbarheden. Med en IPX8 certificering, er der jo visse krav der skal opfyldes…

Lyset kan blinke i takt til musikken, og i forskellige farver.

For at teste holdbarheden på O’marine højttaleren, udsatte jeg den for et par forskellige tests. Den første test gik ud på at ligge højttaleren under en løbende vandhane i 5-10 minutter mens den spillede musik. På trods af at det ikke ligefrem lød godt med ”vand i lyden”, overlevede O’marine dette uden problemer. Der løber dog en hel del vand ud af højttaleren, når man ryster den efterfølgende. Dette kom lidt som en overraskelse, da det jo ikke burde kunne komme ind i højttaleren, så hvor kommer det så fra?

Til min næste test i rækken, var jeg så heldig at vi havde skybrud en hel dag i Sønderjylland, tirsdag d. 16/05. Testen gik her ud på at efterlade højttaleren ude på min græsplæne hele dagen mens jeg var på arbejde, og så tjekke den efterfølgende. Dette betød at O’marine var efterladt i regnen fra 08:30 om morgenen til 18:30 om aftenen. Efter igen at have rystet den tom for vand, var der stadig liv, og lyden var lige så fed som tidligere.

I min sidste test i rækken, havde jeg besluttet mig for at teste holdbarheden på tre meters dybde. Jeg måtte derfor en tur til stranden med en snor og en sten. Med O’marine bundet for enden af snoren, sammen med en sten, for at få den til at synke, smed jeg den i for enden af badebroen, og gik mig så en tur. Jeg vil skyde på at vandet var omkring to en halv meter dybt. Efter omkring en times spadseren rundt på stranden, blev jeg enig med mig selv om at jeg savnede min computer (man er vel nørd), og at eksperimentet var slut. Jeg fiskede O’marine op og testede for livstegn. Som forventet var der stadig liv, og ingen form for skade. Enermax holder altså hvad de lover med deres IPX8 certificering, og så lyder O’marine også virkelig godt. Det er blevet tid til at konkludere…

Pris

Enermax O’marine kan i skrivende stund d. 30/06 2017 findes til omkring 400,- DKK på flere danske hjemmesider. Dette er en yderst fair pris for en bluetooth højttaler af denne kaliber. Ud over lækker lyd og batteritid, får du også en højttaler der kan holde til at blive tortureret på daglig basis. Montering på cykel, karabinhage og sugekop er alle ekstra plusser man får med.

Konklusion

O’marine er bluetooth højttaleren for dig der er aktiv ude i naturen i hvilket som helst vejr, og ønsker lækker lyd imens. Eller måske bare daser i poolen og vil have lyd svømmende ved din side. Dette er nemlig lige hvad du får med denne højttaler. Ud over at lyde godt, kan O’marine også spille overraskende højt uden at forvrænge, og op til 10 timer af gangen på det indbyggede batteri. Som billederne i test delen viste prøvede jeg at torturere højttaleren så meget jeg kunne, men den var lige glad og fungerer den dag i dag stadig perfekt – imponerende!

Med mulighed for flere forskellige farver, er der et design for enhver smag. Er du til disko lys så kan O’marine også klare dette. Selvom det ikke har nogen brugbar funktion, ser det nu alligevel meget godt ud når lyset pumper til bassen og takten i musikken (kan også slukkes). Der er ikke mange ting at pege fingre efter ved O’marine, som klart er en af de fedeste bluetooth højttalere jeg har kigget på til dato. Dette belønnes med et flot 9-tal samt vores Great Product award – for det er lige hvad O’marine fra Enermax er, great!

Godt

Imponerende lydbillede

Flere inkluderede holdere

Kompas medfølger

Fås i flere forskellige farver

Lysshow indbygget (kan slukkes)

IPX8 certificering!

God batteritid

Knap så godt

Lakeringen bliver let ridset

Conclusion

O'marine is a bluetooth speaker for you who is active in the nature in any weather, and wants great sound. Or maybe you are just dazzling in the pool and want sound floating by your side. This is exactly what you get with this speaker. In addition to sounding good, O'marine also can play surprisingly loudly without distortion and up to 10 hours on the built-in battery. As the pictures in the test section showed, I tried to torture the speaker as much as I could, but it didn’t care and still works perfect by this day - impressive!

With the possibility of several different colors, there is a design for every taste. If you're into disco lights, O'marine can do this too. Even though it has no useful function, it still looks very cool when the light pumps to the bass and the pace of the music (can also be turned off). There are not many negative things about the O'marine, which is clearly one of the coolest bluetooth speakers I've been looking at to date. This is rewarded with a great score of 9/10 and our Great Product award - because that's what O'marine from Enermax is, great!

Pros

Impressive sound

Multiple brackets included

Compass also included

Many color options available

Build in lightshow (can be disabled)

IPX8 certification!

Great battery life

Cons

The paint gets easily scratched

Score: 9 + Great Prodcut award