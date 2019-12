AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-31 21:12:15

Essential Home – Rival til Amazon Echo

Amazon har fået et godt tag på højtaler-markedet med deres Echo-produkter. Nu vil Essentiel forsøge at udfordre dem.

Amazon har fået et godt tag på højtaler-markedet med deres Echo-produkter. Nu vil Essentiel forsøge at udfordre dem.

Essentiel løftede i går sløret for deres nyeste smartphone-model. Nu er turen kommet til den såkaldte Essentiel Home.



Essentiel Home er lille fiks højtaler, og den er Essentiels bud på en passende rival til Amazons populære Echo-modeller.



Essentiel Home siges at ankomme med et nyt spændende tiltag i form af auto-display, der kan aktiveres ved hjælp af en berøring, et spørgsmål eller et simpelt blik.



Derudover vil Essentiel Home være i stand til at svare på generelle spørgsmål, kontrollere musik, kontrollere forbundne objekter som for eksempel smartlys osv.



Essentiel planlægger at udgive deres nye højtaler i løbet af sommeren. Det er endnu uklart, hvad den kommer til at koste.