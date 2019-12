AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-08 11:30:59

Her er den nye Harman Kardon Invoke Cortana Speaker

Tilbage i 2016, omtalte Microsoft og Harman Kardon en ny speaker, som blandt andet omfatter Cortana, og dermed en direkte konkurrent til nuværende Amazon Echo, og efteråret 2017 skulle blive tidspunktet for release af Invoke

Harman Kardon Invoke er på vej på markedet for at kunne tage konkurrencen med blandt andet Amazon Echo, og konkurrence er massiv på denne front. Harman Kardon Invoke drager nytte af Microsofts Cortana voice assistant, og byder på det Harman Kardon kalder for “360 degree sound”.

Der bliver ligeledes mulighed for at foretage og modtage opkald via Skype. Men et cylendrisk design satser Harman Kardon på at vinde målgruppens hjerte med deres nye Invoke højtaler.



Den nye Harman Kardon Invoke udbydes i to forskellige farver, sort og sølv, og forventes I butikkerne til efteråret 2017.



Prisen på Harman Kardon Invoke er stadig ukendt, og det samme gælder for en komplet liste over specifikationer, men vi holder et vågent øje med yderlige informationer.

Credit: Harman Kardon