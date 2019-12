AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-31 13:58:58

HomePod udgives i tre nye lande

Apples HomePod har endnu ikke haft den forventede succes. Det kommer måske til at ændre sig med denne udvidelse.

HomePod-højtaleren bliver snart udgivet i Canada, Frankrig og Tyskland. Udgivelsen kommer helt præcist til at finde sted den 18. juni.

Med denne nye udvidelse bliver højtaleren fra Apple for fremtiden at finde i seks lande.

De tre resterende lande udgøres af USA, Storbritannien og Australien.

Der har tidligere gået rygter om, at Japan kommer til at blive det syvende land til at modtage HomePod-højtaleren.

Det er stadig usikkert, hvad prisen i de tre nye lande kommer til at lande på. I USA kan HomePod-højtaleren købes for den nette sum af 349 dollars, hvilket svarer til 2.233 kroner.