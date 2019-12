AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-04-11 10:24:58

IKEA lancerer egne Bluetooth-højtalere

IKEA er bedst kendt for sine lave priser, når det kommer til salg af møbler. På det seneste har IKEA dog valgt at udvide sit varetilbud – heriblandt ved at tilføje flere varer af moderne karakter. Det er de nye ENEBY-højtalere et godt eksempel på.

Det kommer ikke som den store overraskelse, at IKEA har lanceret sine helt egne Bluetooth-højtalere.

Disse højtalere er blevet døbt ENEBY. De er blevet designet med det specifikke formål at indgå som en naturlig del af det ideelle Ikea-hjem.

Højtalerne ankommer i et minimalistisk design og kan fås i to forskellige størrelser. Begge størrelser passer dog perfekt til IKEA’s reol-modeller, som du kan bruge til at skjule kablerne.

Den mindre model vil blive solgt med en valgfri batteripakke, som forvandler den til en transportabel højtaler.

Det er endnu svært at udtale sig om kvaliteten på højtalerne. De ankommer dog med en komfortabel pris på 49 dollars for den lille model og 89 dollars for den store model. Det svarer til 295 kroner og 536 kroner.