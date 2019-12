AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-11 00:10:12

Microsoft på vej med ny smart-højtaler

Hvis du er fan af Microsoft og samtidig leder efter en ny smart-højtaler, så er der god grund til at læse med her.

Microsoft arbejder på en helt ny smart-højtaler sammen med Quanta fra Taiwan. Sådan lyder meldingen i hvert fald i de nyeste rapporter.

Projektet er dog stadig i sin første fase, hvorfor der endnu ikke er påbegyndt en egentlig masseproduktion.

Det forventes, at den nye smart-højtaler vil blive lanceret som et Microsoft-produkt, der skal drives af Cortana – Microsofts eget svar på en digital assistent.

Det er ikke første gang, at Microsoft indleder et samarbejde med henblik på at lancere en smart-højtaler.

Det gjorde Microsoft nemlig også i forbindelse med Invoke-højtaleren, som var resultatet af et samarbejde med Harman Kardon.