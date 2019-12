AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-30 20:34:10

Sonos står klar til at afsløre smart-højtaler i oktober

Alt tyder på, at Sonos-fansene har noget at glæde sig til. De kan allerede nu godt begynde at krydse af i kalenderen.

Sonos synes at være på nippet til en spektakulær afsløring, der er sat til at finde sted 4. oktober.

På denne dag vil virksomheden angiveligt lancere sin første smart-højtaler nogensinde.

Sonos har endnu ikke været villig til at bringe mange informationer om den nye smart-højtaler, og noget tyder altså nu på, at de afgørende detaljer også først bliver afsløret til oktober.

Enkelte rygter lyder dog på, at Sonos har lavet en smart-højtaler med indbygget stemmekontrol, der kan nå ud til et helt rum.

Det er et større event i New York, der kommer til at danne ramme om den meget omtalte afsløring.

