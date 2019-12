AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-02 14:12:08

Sony præsenterer ny smart-højtaler

Sony er hoppet med på højtaler-vognen ved at lancere den nye LF-S50G. Lanceringen fandt sted under IFA 2017.

Smart-højtalere er blevet ekstremt populære takket være virksomheder som Amazon og Google. Derfor er det ikke mærkeligt, at flere virksomheder gerne vil have en bid af kagen.

Sony har tidligere været kendt for at fremstille kvalitet, når det kommer til lydprodukter. Kvalitet er der i den grad også over virksomhedens nye smart-højtaler.

Den går under navnet LF-S50G, og den blev præsenteret i forbindelse med IFA 2017. Der er tale om en smart-højtaler, der bliver drevet af Google Assistant.

Dette betyder, at det er muligt at aktivere LF-S50G gennem brugen af din stemme. Du kan spørge om alt fra nyheder til musikvalg.

Sonys nye smart-højtaler bliver udgivet til oktober. Til den tid kan du for en pris på 200 dollars få fingrene i den.