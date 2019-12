AUTHOR : Anders Hermansen

PUBLISHED : 2017-01-18 11:00:00

Sony Højtaler - SRS-ZR7 Trådløs

Trådløs stuelyd er så småt ved at blive mainstream i de danske hjem – Men hvor meget har man brug for, og hvad skal det hedde? Vi tager i dag et kig på en del af Sony’s seneste bud på god stuelyd til en rimelig penge med deres SRS-ZR7 Trådløse Højtaler, som lover en god og bred lyd med en bas der ikke går på kompromis med dens ringe størrelse.

At finde den gode lyd til stuen uden at vælte både budget og konens tålmodighed kan være svær. Vi kigger i dag på Sony’s SRS-ZR7 Soundbar, som er hoveddelen i deres nyeste serie af trådløse højtalere med dens lange facon der gemmer på bassen. Den støttes op af SRS-ZR5 højtaleren, som agerer sidehøjtaler(e) – dog kan man sagtens bruge ZR7 alene, som vi også gør i denne test.

Indpakning og indhold

SRS-ZR7 ankommer i en robust og fin kasse i hvidt med et billede af produktet på forsiden, samt en hurtig opremsning af dens specs på bagsiden – Desværre har postbudet haft lidt svært ved at behandle den ordentligt, men selve højtaleren er heldigvis kommet uskadt frem.

Alting tages ud af kassen og lægges på bordet, så vi kan tage et ordentlig kig på det hele herligheden. ZR7 er udført i et meget minimalistisk design uden noget der buler ud, og kun en enkelt knap at syne. Toppen gemmer på en række status displays der fortæller om der er forbindelse til resten af dit udstyr.

Med alting ude af kassen er det tid til at kigge på de tekniske specifikationer på ZR7. Der er ikke voldsomt meget at gå igennem, men det vigtigt ift. til hvilken hard- og software man har til rådighed for at tilkoble sig højtaleren.

Specifikationer:

Sound:

SPEAKER SIZE: Full range: Approx. 1.77 in diameter x 2, Subwoofer: Approx. 2.44 in diameter x 2

SOUND MODES: Clear Audio+, DSEE HX

Size & Weight

DIMENSIONS (W X H X D): 3.35 x 3.35 x 11.77 in

WEIGHT: 3.53 lb. / 1.600 g

Connections

Wireless: WI-FI, NFC, DLNA, CHROMECAST, SPOTIFY, Bluetooth

Ethernet, Stereo mini-jack input, USB A, USB B, HDMI (ARC)

Bluetooth

BLUETOOTH® Specification Version 4.2

COMMUNICATION RANGE

Line of sight Approx. 32.81 ft.

COMPATIBLE PROFILES

A2DP, AVRCP, SPP

SUPPORTED CODECS

SBC, AAC, LDAC

FREQUENCY TRANSMISSION RANGE

20 Hz–20,000 Hz (with 44.1 kHz sampling)

Power

Power Consumption: ~30 W (AC), Standby < 0,5 W, Ethernet/Wi-Fi/Bluetooth Standby < 3W

Standby Mode timer: 15 minutes

Color Options

Black, White

Opsætning

Før at vi kan komme i gang med at lytte til musik skal der selvfølgelig først oprettes forbindelse til højtaleren. Dette kan gøres på flere måder alt efter om du har en adgang til Android/iPhone eller kun har en PC stående. Det nemmeste er at hente Sony’s SongPal app og forbinde til højtaleren via Bluetooth. Derefter kan du opsætte adgang til et låst Wi-Fi netværk.

Alternativt kan du koble ZR7 direkte i din PC med et netværkskabel og så tilgå den via en browser og en speciel IP adresse. Dette beskrives alt sammen i de medfølgende manualer med nemme Step by Step instrukser.

Jeg er den (u)heldige ejer af en Windows Phone baseret smartphone, så det blev den mere manuelle og besværlige måde. Men da der først var oprettet forbindelse til hjemmenetværket var det en langt mere positiv oplevelse.

Et tredje alternativ er at bruge AUX indgangen bag på soundbaren – Den viste sig at være utrolig rar at have som en mulighed, da vi midt i julen mistede internet og måtte bruge Spotify over mobiltelefonen. I samme omgang skal det lige nævnes at WP udgaven af Spotify IKKE har mulighed for at tilkoble sig enheder over Wi-Fi da de har opgivet at holde platformen opdateret.

Sidst men ikke mindst kan man gøre brug af ZR7’s HDMI port hvis man har et TV der understøtter HDMI ARC teknologien. Det betyder kort sagt at Soundbaren fungerer som højtaler for TV’et som et alternativ til de indbyggede, hvilket jeg kun kan forestille mig er en kæmpe forskel, da vores Samsung TV har nogle meget beskedne højtalere. Desværre har jeg ikke haft mulighed for at afprøve dette i praksis da TV’et ikke understøtter ARC.

Funktion

Med ZR7 sat op og forbundet kan du afspille musik på adskillige måder alt efter din præference – Jeg har valgt at fokusere på Spotify da det nok er den mest udbredte platform på markedet lige nu. ZR7 er nem at kontrollere i Spotify over Wi-Fi – du skal bare vælge at bruge den som output enhed i din app, vist herover ved den blå bannerknap i bunden af Spotify.

Du vælger bare en playliste at afspille og ZR7 reagerer efter et sekund. Du kan både indstille lydstyrken i Spotify og på selve højtaleren – dog skal man huske at disse er separate, så der kan opstå lidt forvirring til at starte med. I praksis fungerer det alt sammen meget godt – dog har jeg været ude for at de to enheder går forbi hinanden og at ZR7 holder op med at reagere på kommandoer fra Spotify. Dette er dog noget der ikke er sket mere end en håndfuld gange over en måneds tid med daglig afspilning – og det kræver bare lige at man slukker og tænder ZR7 for at fikse det.

Lyd

Vi skal selvfølgelig også tale om lyden, der må siges at være mindst lige så vigtig som dens udvalg af forbindelser og funktion. Her må jeg desværre sige at ZR7 ikke leverer en grænseoverskridende lyd på nogen måde – Jeg vil faktisk direkte kalde den ordinær. Men dette skal ikke nødvendigvis tages en negativ ting, da lyden er forholdsvist godt afbalanceret på tværs af niveauerne. Bassen er til stede, men dog ikke helt i en grad jeg ville have ønsket. Den leverer lidt mindre bum end mit efterhånden aldrende anlæg fra Sony, som knap har mulighed for USB docking og slet ikke konceptet Wi-Fi streaming.

Diskanten er til stede uden at være dominerende eller decideret imponerende ift. til større og mere dominerende højtalersæt – og det er måske her vi skal finde grunden. Sony SRS-ZR7 er bygget som en lille soundbar højtaler, ikke som en decideret erstatning til dit stuealter og mange timers lytten til LP’er. Den gør sig fint i køkkenet eller ved spisebordet til lidt morgenradio eller dagens playliste. Du kan også hurtigt hive den over foran TV’et for at give lidt dybde til aftenens film, hvis du ikke har en soundbar installeret.

Pris

Sony SRS-ZR7 kan i skrivende stund findes til ca. 1.800,- hvilket faktisk overraskede mig positivt. Sammenligner man med konkurrenter som f.eks. Sonos så er der ikke en direkte 1:1 sammenlignelig højtaler fra disse, men ZR7 ligger sig ganske komfortabelt prismæssigt imellem Sonos Play:1 og 3, hvor dens størrelse ligger mere op af Play:3, men koster mere som en Play:1. Her tænker jeg lidt at det måske har været målet for Sony at udfylde pladsen imellem de mindste og de lidt større trådløse højtalere med en pris der er konkurrencedygtig – Dog er det kun gisner da jeg ikke personligt har haft æren af at sammenligne ZR7 mod hverken Play:1 eller 3 direkte.

Konklusion

Selv om Sony ikke decideret har imponeret med lydsiden med SRS-ZR7, syntes jeg alligevel de har produceret et produkt til det brede publikum, som fokuserer mere på størrelse, funktion og ikke mindst pris. ZR7 ser virkeligt godt ud med dens simple og intuitive touch knapper på toppen. De mange forbindelsesmuligheder og den utroligt nemme opsætning er også rart at se, da det ofte er her at folk nemt bliver kastet af – noget så simpelt som en AUX indgang er utrolig rar at have hvis internettet ryger og du er nødsaget til at bruge mobilen. Dette er selvfølgelig ikke noget som kun Sony gør, men det er ikke desto mindre altid rart at se.

Vi lander på en score på 8 for et (for det meste) veludført produkt der klarer opgaven, dog uden virkeligt at imponere på lydsiden.

Godt

Nem opsætning med flere muligheder

Stilrent design

Intuitiv brugerflade

Sørger selv for systemopdateringer

Mindre Godt

Windows Phone brugere bliver slemt skuffede

Lyden er ikke imponerende, specielt bassen er lidt flad

Har en tendens til at ryge ud af sync med Spotify, der kræver genstart

Conclusion

Even though Sony to impress on the sound side of things with the SRS-ZR7, I still think they pulled off a mainstream product that focuses more on size, function and last but not least price. ZR7 simple and intuitive design is very visually pleasing. The wide range of connections and easy setup is also great to see, since this is usually where consumers easily get left behind - even something as simple as an AUX input really comes in handy in case the network breaks down, and you have to use your smartphone. Of course this isn't something exclusive to Sony, but is nonetheless great to see.

We end up with a score of 8 for a (mostly) well thought out product that handles the tasks it sets out to, although without delivering an impressive sound.

Good

Easy setup with multiple choices

Stylish design and presentation

Intuitive user interface

Handles system updates on its own

Less Good

Windows Phone users are in for a disappointment

Lyden doesn't impress, in particular bass is a bit flat

Tendency to desync with Spotify, requiring a restart