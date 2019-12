AUTHOR :

AMD Nyeste Radeon Crimson ReLive 17.10.3, Åbner Mulighed For 12 Grafikkort

Med lanceringen af Radeon Crimson ReLive 17.10.3 åbner AMD dørene for du kan have 12 grafikkort monteret på samme tid, AMD RX 500 Series og AMD RX 400 Series vel og mærke.

Den nye AMD Radeon Crimson ReLive 17.10.3 lancering, giver mulighed for forbedret performance i de nye Wolfenstein II, Destiny 2 og Assassin’s Creed: Origins computerspil, hvor især performanceoptimering har været i tankerne med release af AMD Radeon Crimson ReLive 17.10.3 sammen med Cryptocurrency mining performance via RX 500 Series og RX 400 Series.



Men, det kræver naturligvis sit, for at kunne finde et bundkort, som er i stand til at huse hele 12 grafikkort på samme tid. Her finder vi blandt andet ASUS B250 Expert bundkortet, som netop at udviklet med henblik på Cryptocurrency mining, og tilmed kan understøtte PCIe risers.



Den hellige gral er dog ikke sikret med AMD Radeon Crimson ReLive 17.10.3, da flere medier rundt om på WWW, har meldt om systemer der fryser, når 12 grafikkort er i spil.

du kan hente driveren HER