AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-02 23:57:01

All Universal Gaming Controller – Kompatibel til de fleste enheder

Hvis du er en af dem, der er bidt af en gal gamer, så vil denne nye controller helt sikkert være noget for dig.

Gaming-markedet har lige nu flere forskellige controllere at friste med. Det er et resultat af de mange forskellige spilkonsoller, der er tilgængelige.



Hvis du som resultat af ovenstående er træt af at skulle investere i mere end en controller, så er der nu en løsning på dit problem. Den løsning går under navnet All Universal Gaming Controller.



Her har du en controller, som kommer til at være den sidste, du nogensinde får brug for. Årsagen hertil er, at den er kompatibel med adskillige enheder, heriblandt Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 og PlayStation 4.



All Universal Gaming Controller bliver tilmed også snart kompatibel med Nintendo Wii, Wii U og Nintendo Switch.



All Universal Gaming Controller er tilgængelig en trådløs og ikke-trådløs udgave. Du kan forudbestille din controller gennem Kickstarter. Prisen er 45 dollars.

