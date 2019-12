AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-28 15:10:19

Apple stopper salget af iPod Nano og iPod Shuffle

De har været på banen i mange år, men nu er det slut på eventyret for iPod Nano og iPod Shuffle.

Det er slut på en æra for iPod-elskerne. Apple har nu bekræftet, at man med øjeblikkelig virkning stopper salget af iPod Nano og iPod Shuffle. Begge enheder er som resultat heraf blevet fjernet fra Apples hjemmeside.



Det var kun et spørgsmål om tid, inden denne beslutning blev truffet. iPod Nano modtog sin sidste opdatering i 2012, mens iPod Shuffle slet ikke har været opdateret siden 2010.



Apple har aldrig været bleg for at stå ved det faktum, at de mere moderne iOS-enheder i form af iPhone og iPod touch på sigt ville ende med at udkonkurrere iPod-enhederne.



Apple stoppede også salget af iPod Classic tilbage i 2014, og nu er turen altså kommet til iPod Nano og iPod Shuffle.



Hvis du er en af dem, der stadig gerne vil have fingrene i en af de to iPods, så skal du være hurtig. De kan stadig erhverves hos forhandlere som Best Buy, så længe de stadig har dem på lager.