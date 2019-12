AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-23 18:38:12

Diesel snart klar med nyt smartwatch

Fossil Group er gået i gang med et storstilet smartwatch-projekt for 2017, og Diesel kommer til at være en del af det.

Fossil Group udtalte for nyligt, at man havde planer om at udgive intet minde end 300 smartwatch-muligheder i løbet af 2017. Diesel er et af mange mærker, som vil lancere nye smartwatches på vegne af Fossil Group. Faktisk har Diesel allerede den første model på vej.

Der er tale om et Android Wear-smartwatch, som vil gå under navnet "On". Diesel har endnu ikke

løftet sløret for ret mange detaljer om det.

Diesel har dog bekræftet, at deres nye smartwatch vil udkomme med en Qualcomm Snapdragon Wear 2100 processer. Derudovr vil det komme til at køre på et Android Wear 2.0-system.

On-modellen vil blive udgivet i fem forskellige udgaver. Tilmed menes prisen at komme til at ligge på 325 dollars, når salget starter i sommerferien.