AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-03 14:35:42

Facebook arbejder på et nyt stykke hardware

Det har indtil nu været svært for Facebook at blive en succesfuld del af Hardware-industrien. Nu er man dog ved at være klar til at prøve kræfter med den igen.

Det har indtil nu været svært for Facebook at blive en succesfuld del af Hardware-industrien. Nu er man dog ved at være klar til at prøve kræfter med den igen.

Når det kommer til hardware, så er det et område, hvor Facebook stadig halter efter. Man prøvede sidste år at lancere et par forskellige enheder, men de fik dog aldrig den store succes.



Nu melder en rapport fra Bloomberg, at Facebook vender tilbage med et nyt stykke hardware. Denne gang drejer det sig angiveligt om en enhed, der er specifikt designet til at videochatte.



Den omtalte enhed vil blive udstyret med et touchscreen-display på størrelse med en laptop. Den vil derudover også ankomme med en kamera-teknologi, som vil gøre hele videochat-oplevelsen mere livagtig.



Der er allerede blevet lavet en prototype af Facebooks nye opfindelse, som lige nu bliver afprøvet i forskellige hjem.



Hvis prototypen får en positiv respons, så forventes det, at vi kan stå over for en lancering til foråret 2018.