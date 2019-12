AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-05 00:25:45

Her er Samsungs nye ramme-tv

Samsung mangler ikke kreativitet. Dertil behøver man blot at kaste et glimt på en af virksomhedens nyeste opfindelser.

Samsung mangler ikke kreativitet. Dertil behøver man blot at kaste et glimt på en af virksomhedens nyeste opfindelser.

De fleste af nutidens tv fungerer på den måde, at de som regel dominerer rummet. De bliver med andre ord det naturlige fokuspunkt i rummet.

Samsung har forsøgt at bevæge sig væk fra denne tendens ved at udvikle et tv, der har til opgave at blende ind med resten af omgivelserne.

Yves Behar er manden bag de specielle design. Mens et normalt tv automatisk omstiller sig til sort skærm, når det slukkes for, så vælger Samungs nye ramme-tv at vise et ud af i alt 100 forskellige kunstværker.

Takket være Invisble Connection-teknologi er der heller ikke et helt bundt af irreterende ledninger, der hænger og afslører tv'ets position.

Samsungs ramme-tv fungerer på mange måder som et ganske almindeligt maleri, der hænger på væggen. Det er dermed ikke længere helt så let for indbrudstyve at finde det.