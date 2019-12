AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-22 15:47:04

Her er det nye sikkerhedskamera fra Nest

Husker du Nest Cam IQ indoor, som blev lanceret sidste år? Nu er Nest tilbage med en ny udgave - denne gang til udendørs brug.

Nest har som sit nyeste produkt valgt at lancere et nyt udendørs sikkerhedskamera, som går under følgende navn: Nest Cam IQ outdoor.

Der er tale om et smart-kamera, som er blevet udstyret med en højteknologisk ansigtsteknologi.

Nest Cam IQ outdoor er intelligent nok til at genkende en person fra en ting. Det sender en advarsel til dig, hvis den opfanger nogen ude foran din hoveddør.

Det nye sikkerhedskamera er en efterfølger til Nest Cam IQ indoor, der blev præsenteret for verden i juni sidste år.

Nest Cam IQ outdoor er et produkt, der er designet til at modstå et hvert slags vejr, heriblandt regn, sne og vind. Det kan erhverves i november for en pris på 349 dollars.