AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-23 20:44:27

Horizon Automotive Camera – Nyhed fra Waylens

Det har aldrig været så populært, som det er i dag at køre bil. Det har Waylens nu valgt at drage fordel af.

Hvis du elsker at køre bil, så kommer du uden tvivl også til at elske den nyeste opfindelse fra Waylens.



Waylens har løftet sløret for det såkaldte Horizon Automotive Camera, som er et kamera, der er beregnet til at måle din bils ydeevne og derefter præsentere resultaterne via en videofunktion.



Når du har din video, kan du efterfølgende vælge mellem en helt bunke af data at indlejre. Du kan desuden dele de forskellige data via en specifik app, der er tilgængelig til både mobil og desktop.



Uanset om du er vild med at køre bil på en racerbane, eller bare godt kan lide at være lidt nysgerrig angående din bils ydeevne i den almindelige hverdag, så er Horizon Automotive Camera et godt valg.



Du kan lige nu købe det nye kamera igennem Waylens, der fastslået prisen til at ligge på 499 dollars.