Join the Republic - ASUS event i Berlin

ASUS afholdte d. 1. april et Join the Republic event i Berlin, hvor de præsenterede lidt af deres kommende produkter til resten af 2017.

ASUS afholdte d. 1. april et af deres Join the Republic arrangementer i Berlin. De har afholdt en række lignende arrangementer tidligere, og vi havde selv fornøjelsen af at deltage i et af dem til Computex i Taipei sidste år. Arrangementerne bruger ASUS til at skabe lidt hype omkring deres Republic of Gamers brand, men også til at annoncerer og vise nogle af deres nye produkter frem. Nogen af de ting der var på programmet denne gang, var produkter, som er blevet annonceret tidligere, mens der også var helt nye produkter imellem. Vi havde desværre ikke muligheden for at deltage i selve arrangementet, men jeg har kigget deres præsentationer igennem, og der var flere ting der er værd at nævne.



ROG Maximus IX Extreme

På bundkort fronten fik vi bl.a. lidt mere info på deres Maximus IX Extreme, som blev annonceret til CES i januar. Et bundkort, der sigter efter entusiasten som gerne vil have vandkølet sit system. ASUS har i samarbejde med Bitspower lavet en monoblok til bundkortet, der giver dig mulighed for at køle både CPU, VRM og en M.2 SSD, alt sammen i et og samme loop som kommer med blokken.

Det i sig selv, er en del at få med i pakken til et bundkort, men ASUS er ikke stoppet der, og har også indbygget et flowmeter i blokken, temperatursensorer på ind og ud strømmen, og sensorer, der registrerer, hvis der er utætheder på blokken.

Der ud over har ASUS også sørget for, at der er blæser-tilslutninger nok på kortet for at sikre, at der er til enhver radiator størrelse, med otte tilslutninger fordelt i toppen og bunden af kortet.

Ud over alle de features som er rettet imod vandkøling, så kommer kortet også med Aura Sync, og så har det også det præinstallerede I/O shield, som vi første gang så fra ASUS på deres Rampage V Edition 10 bundkort sidste år.

Se præsentationsvideoen fra ASUS her:

I det hele taget et super spændende bundkort for den kræsne bruger, som gerne vil have god performance på vandkøling, men samtidigt noget der ser forbandet godt ud. Vi håber naturligvis kortet lander til en test her på Tweak.dk.

Der er også kommet nyt fra ASUS på tilbehørs siden, så du kan få dig et ROG system hele vejen igennem.

Strix Magnus

ASUS er også hoppet ind på markedet for streaming tilbehør med deres Magnus, som er en USB mikrofon. Den kommer med funktioner som kan være med til at gøre livet lettere for streameren, med en målsætning om at leverer lyd af høj kvalitet, noise cancellation, og flere forskellige muligheder for indputs og indstillinger direkte på enheden, så du kan tilpasse dig uden at skulle igennem software eller anden.

Det kommer alt sammen i en lille størrelse, og naturligvis med Aura Sync, så selv din mikrofon nu kan spille med på RGB LED bølgen.

ROG Pugio

På CES lancerede ASUS tre nye mus, og i Berlin blev der føjet en mus til den række, med deres ROG Pugio, som er designet til at kunne bruges af både højre og venstrehåndede brugere.

Der er mulighed for at konfigurerer magnetiske knapper på begge sider, alt efter hvad man har brug for, og her bliver du naturligvis heller ikke snydt for Aura Sync.

ROG Rapture

Rapture er en router fra ASUS, der sigter benhårdt efter gaming segmentet, og har indbygget flere funktioner i den forbindelse. Bl.a. kommer den med to LAN porte, som er prioriterede over alle andre, så du kan tilslutte dine gaming enheder her, og sikre de altid får bedste hastigheder på dit netværk, så dit online spil ikke lider.

På den trådløse side, er der mulighed for et helt seperat trådløst netværk, udelukkende til dine gaming enheder.

På Software siden er der også indbygget ASUS Game Boost, som sikre at gaming specifik trafik sikres prioritet.

Designet følger den tydelige ROG stil i udtrykket, selv om man her dog ikke får Aura Sync muligheder trods alt.

Se præsentationsvideoen fra ASUS her:

Skærme er også et område hvor ASUS har profileret sig rigtigt godt til gaming segmentet, og hvor de da også holder første pladsen på verdensplan. I Berlin kom der spændende nyt fra ASUS.

ROG Swift PG27UQ

En 27” 4K skærm med 144Hz refresh rate og G-sync, og oven i det både med HDR og Quantom Dot teknologi. Så en skærm der er smæk fuld af funktioner, som sigter efter den krævende gamer, der vil have det bedste billede på sine spil. Det er dog uden tvivl også en skærm, der kommer til at kræve en god opsparing.

Det er dog rigtigt spændende at se at ASUS rykker på at få nye teknologier, som Quantum Dot og HDR med ind på markedet, og så er det ikke mindst rigtigt lækkert at se 144Hz OG G-sync på en 4K skærm.

ROG Swift PG27VQ

En 27” 2K (2560x1440) buet skærm med en 165Hz refresh rate, G-sync og Quantom Dot teknologi. Her har Aura Sync også sneget sig ind så nu er skærmene også med. Den største nyhed her er tilføjelsen af Quantum Dot og på den mere lirede side Aura RGB på bagsiden.

GD30

For dem der ikke har lyst til at samle deres egen PC med ASUS ROG hardware, så lancerede ASUS også nye færdigsamlede PCer med deres ROG Strix GD30 serie.

Der er naturligvis en række forskellige konfigurationer at vælge imellem, men alle sammen er med det aggressive ROG design og selvfølgelig igen Aura Sync!

GR8 II

I den lidt mindre formfaktor er der også deres ROG GR8 II serie, som er gaming styrke men i konsol størrelse. GR8 II serien blev annonceret d. 11. januar. Igen er det de samme designelementer og Aura Sync der går igen. De holder lidt samme stil som de tidligere GR8.

Det var nogen af de meste spædende ting, som var på programmet på ASUS’ Join the Republic event i Berlin. Det er rigtigt lækkert at se at ASUS fortsætter med at være med til at skubbe nye teknologier ind på markedet. Meget af det ASUS i deres ROG serie udvikler sker efter feedback fra deres kunder i hele verden, og selv om nogen måske synes RBG LED trenden for nogen er ved at tage overhånd, så kommer det uden tvivl baseret på ønsker fra markedet.

Vi håber naturligvis på at få så mange af tingene forbi test bordet, så følg med her på siden for mere på den front.

Billeder: ASUS