AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-27 18:08:56

Mere nyt om Motorolas kommende Moto Mod-kamera

Der er ikke længe til udgivelsen af Moto Mod, som er det nyeste kamera-produkt fra Motorola.

Der er ikke længe til udgivelsen af Moto Mod, som er det nyeste kamera-produkt fra Motorola.

Motorola har netop løftet sløret for den længe ventede smartphone ved navn Moto Z2 Force Edition. Det er dog ikke det eneste stykke hardware, som det Lenovo-ejede firma har kunnet præsentere.



Motorola har også offentliggjort detaljerne for deres nye 360 graders kamera i form af Moto Mod.



Moto Mod er et kamera, som er kompatibelt med Moto Z-enheder. Det er tilmed et kamera, der giver muligheden for at optage 4K videoer.



Det nye kamera kommer til at blive tilgængeligt for 299.99 dollars. Udgivelsen finder sted den 10. august.



Den 10. august er også datoen, hvor Motorolas nye smartphone, Moto Z2 Force Edition er sat til at ramme butikshylderne.