AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-16 00:11:11

Microsoft udskyder udgivelsen af den nye Xbox Wireless Adapter

Flere havde set frem til udgivelsen af den nye adapter. Udgivelsen skulle have fundet sted i sidste uge, men nu er den i stedet blevet udskudt til januar 2018.

Det er ikke mere end en uge siden, at Microsoft valgte at annoncere den nye Xbox Wireless Adapter.

Herefter har mange forventet, at Microsoft ville udgive den snarligt, men nu ser dette først ud til at ske næste år.

Udgivelsen var som udgangspunkt sat til at finde sted den 8. august i år. I første omgang var planen at gøre den nye adapter tilgængelig gennem Microsofts online store. Det skete dog aldrig.

Den 31. januar 2018 nævnes som den nye udgivelsesdato. Derfor ser det nu ud til, at man skal forvente en yderligere ventetid på lidt mere end fem måneder, før det bliver muligt at få fingrene i Xbox Wireless Adapter.

Den nye udgivelsesdato kommer dog ikke til at gælde for i lande som Japan, Australien og New Zealand. Her vil det nemlig være muligt at købe den nye adapter fra og med næste måned.