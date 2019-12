AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-04 00:16:08

Mophie løfter sløret for Powerstation USB-C XXL

Ville det ikke være lækkert at kunne oplade din laptop, mens du er på farten? Det kan Mophies nye opfindelse være behjælpelig med.

Den gode ting ved laptops, er, at de efterhånden er blevet så små og lette, at man kan tage dem med, hvorhen man vil.



Det eneste minus ved laptops, er, at de er afhængige af batterier. Hvis du er en af dem, der hader, når din laptop går død, så vil det med garanti glæde dig at høre, at Mophie netop har lanceret den såkaldte Powerstation USB-C XXL.



Som navnet indikerer, så er der tale om et batteri, der oplader din laptop via en USB-C-port.



Hvis du også gerne vil have mulighed for at oplade andre enheder, så er det heller ikke noget problem. Powerstation USB-C XXL er også udstyret med en standard USB-A-port.



Hvis du er interesseret, så kan du gå ind på Mophies hjemmeside og læse mere om Powerstation USB-C XXL. Den kan erhverves for 150 dollars.