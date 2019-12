AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-18 01:18:21

Movado på banen med nyt smartwatch

Movado laver ikke billige produkter. Det er til gengæld også produkter, der har en stærk duft af kvalitet. Anderledes står det ikke til med det nye Movado Connect luxury Android Wear smartwatch.

Flere forskellige luksus-mærker har over de seneste måneder annonceret, at de gør klar til at lancere deres eget nye smartwatch. Movado er en af dem, og nu har virksomheden gjort alvor af sine ord.

Movado er bedst kendt for sine konventionelle modeure, men nu har man offentliggjort det nye Movado Connect luxury Android Wear smartwatch.

Movados smartwatch er blevet udstyret med en Qualcomm Snapdragon 2100 processer.

Det ankommer desuden med Wi-FI, Bluetooth og et AMOLED display med 400x400 pixel-resolution.

Hvis Movados nyopfindelse er noget der frister, så du allerede nu købe det gennem virksomhedens online store. Prisen ligger på 595 dollars.

