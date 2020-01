AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-04-12 09:02:10

NVIDIA GeForce Game Ready driver understøtter RTX på GTX grafikkort

NVIDIA har langt om længe udgivet deres seneste GeForce Game Ready WHQL driver, der muliggør support til Microsofts DXR API på GeForce GTX GPU'er.

Den nye driver blev annonceret i sidste måned af NVIDIA på GDC 2019, hvilket åbner op for none RTX grafikkort kan nyde godt af render real-time ray tracing effekter.

Med driveren tilgængelig, kan ejere af GeForce GTX GPU'er afprøve de nyereal-time ray tracing funktioner i nogle af de bedste AAA titler på markedet.

GeForce Game Ready 425.31 WHQL driveren muliggør support til Microsoft DXR Real-Time Ray Tracing API, som er nødvendig for at funktionen skal fungere. For at aktivere dette, skal du have en driver til dit grafikkort, og lige nu tilbyder NVIDIA GeForce Game Ready WHQL support på en række GeForce GTX og ældre Titan-kort, som inkluderer:

- GeForce GTX 1660 Ti

- GeForce GTX 1660

- NVIDIA TITAN XP (2017)

- NVIDIA TITAN X (2016)

- GeForce GTX 1080 Ti

- GeForce GTX 1080

- GeForce GTX 1070 Ti

- GeForce GTX 1070

- GeForce GTX 1060 6GB

Samt bærbare med tilsvarende Pascal og Turing arkitektur GPU’er.



Aktivering af DXR på GeForce GTX, giver udviklere fleksibilitet til at optimere deres spil til systemer, der ikke nødvendigvis har RTX forbedringer, som en del af pakken. Sammen med den nye GeForce Game Ready 425.31 WHQL driver, kommer også features til bordet, som tidligere kun var forbeholdt GeForce RTX grafikkort.

NVIDIA GeForce RTX baserede grafikkort, er finjusteret mod de arkitektoniske forbedringer RTX åbner op for såsom Ray Tracing Shadows, Reflections, Global Illumination og Ambient Occlusion.

Her til har GeForce RTX familien har et dedikeret Tensor- og RT-core design, der gør det muligt for dem at køre ray tracing 2-3 gange hurtigere end traditionelle renderinger i GeForce GTX serien.

GeForce Game Ready 425.31 WHQL driveren, giver GeForce GTX mulighed for at eksekvere ray tracing instruktioner på traditionelle shader cores – dog med det forbehold, at performance ikke er på samme niveau som på RTX grafikkort.



Battlefield V inddrager brugen af ray tracing reflektioner, Metro Exodus benytter sig af Global Illumination og Ambient Occlusion mens Shadow of The Tomb Raider benytter Shadows. Problemet er så, at aktivering af alle funktioner, dræner performance niveauet for meget til der på nuværende tidspunkt er fordele at hente i spil.



Man må formode vi stadig er et par GPU generation fra at kunne udnytte teknologien til fulde med hensyn til Ray Tracing performance.

Du kan downloade NVIDIA GeForce Game Ready 425.31 WHQL HER (Windows 10 – 64 bit)

