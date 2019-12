AUTHOR :

NVIDIA annoncerer ny driver til Apex, DMC5, The Division 2, og ny RTX Triple Threat Bundle

NVIDIA har netop annonceret en trio af nyheder i en og samme pressemeddelelse. Første skud i bøssen er en ny ”RTX Triple Threat” bundle bydende på Battlefield V, BioWares Anthem og 4A: Metro Exodus til de kunder, der køber GeForce RTX hos deltagende detailhandlere. Det betyder med andre, at køber du 2080 eller 2080Ti GPU, modtager du spilkoder til alle tre spil. Køber du derimod 2070 eller 2060, kan du vælge mellem en af ovenstående spiltitler.

Sekundært har NVIDIA annonceret listen af officiel kompatible G-SYNC opdateres med yderligere tre modeller: Acer ED273 A, Acer XF250Q og, BenQ XL2540-B / ZOWIE XL LCD.



Sidst med ikke mindst, har NVIDIA lanceret en ny GeForce Game Ready driver, som denne gang er optimeret mod Apex Legends, Devil May Cry 5 og Tom Clancy’s The Division 2.



Nedenstående er den komplette changelog for den nye driver.