AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-04 08:14:55

NVIDIA tilføjer understøttelse for DirectX 12 på ‘Fermi’ GPUs med 384.76 driver

NVIDIA sendte for nogle dage siden en ny WHQL 384.76 på markedet, men i kølvandet kommer informationer og features, som NVIDIA slet ikke officielt omtaler

For et par dage siden søsatte NVIDIA nye drivers, som denne gang er optimeret for beta versionen af LawBreakers og Spider-Man: Homecoming Virtual Reality experience. NVIDIA har dog stoppet pose med andet end omtalte, og de nye drivers sender også en hjælpende hånd i retning af ejerne af GTX 400 og GTX 500 series grafikkort.



Sammen med WHQL 384.76, føjer NVIDIA fuld DirectX 12 support til deres Fermi grafikkort, GTX 5XX og GTX 4XX series, som gør WHQL 384.76 til den første driver fra NVIDIA, som åbner op for understøttelse af den nye Microsoft API på ”ældre grafikkort”.



Hvad der virker lidt underligt er, at NVIDIA slet ikke omtaler dette officielt samt om WHQL 384.76 føjer muligheden for at afspille Netflix 4K på Intel Kaby Lake processorer, som også har været efterspurgt hos brugerne. Informationerne dukkede op HER

Bsøg vores samarbejdspartner MSI via banneret.



Men ikke alt er lutter lagkage, og WHQL 384.76 ser ud til at skabe lidt crash på blandt andet Watch_dogs 2, og flere andre Ubisoft spil, så er du til Watch_dogs 2 og andre Ubisoft baseret spil, så bør du måske vente med at smide 384.76 på dit system.



Download Windows 10 64-bit (Desktop)

Download Windows 10 32-bit (Desktop)

Download Windows 7 / 8.1 64-bit (Desktop)

Download Windows 7 / 8.1 32-bit (Desktop)

Download Windows 10 64-bit (Notebook)

Download Windows 10 32-bit (Notebook)

Download Windows 7 / 8.1 64-bit (Notebook)

Download Windows 7 / 8.1 32-bit (Notebook)



Download af notes