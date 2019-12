AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-26 07:20:02

Nvidia releaser ny 'Game Ready' 381.89 WHQL driver

Så er NVIDIA ude med en ny driver, som vanen tro kommer med en række bugfixes og optimeringer til nye og lidt ældre spil

Så er NVIDIA ude med en ny driver, som vanen tro kommer med en række bugfixes og optimeringer. Blandt optimeringer til spil finder vi rettelser til nyeste Sniper Elite 3, som netop har ramt markedet. Her til kommer Warhammer 40,000: Dawn of War III, Heroes of the Storm 2.0, Batman: Arkham VR, Rick and Morty: Virtual Rick-ality, samt Wilson's Heart.

Version: 381.89 WHQL

Release Date: 2017.4.25

Operating System: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Language: English (US)

Release notes: »PDF link«

Control Panel User's Guide: »PDF link«

Provides the optimal gaming experience for Warhammer 40,000: Dawn of War III, Heroes of the Storm 2.0, Batman: Arkham VR, Rick and Morty: Virtual Rick-ality, and Wilson's Heart.





Software Module Versions



- NView - 148.47

- HD Audio Driver - 1.3.34.26

- NVIDIA PhysX System Software - 9.17.0329

- GeForce Experience - 3.5.0.70

- CUDA - 8.0



Changes and Fixed Issues in Version 381.89





- [Sniper Elite 3]: The game crashes. [1880113]

- [Notebook][eDP panel]: Blue-screen (code 3B) occurs followe by the Recovery screen during - software unbundling process. [1900432]

- [GeForce GTX 1060]: Blue-s creen crash occurs pointing to driver (Nvlddmkm.sys) after the system reboots from sleep mode. [1814559]

- GPU idling voltage has increased. [1904229]





Direkte download:





Desktop:



32 bit - Windows 7/8/8.1





64 bit Windows 7/8/8.1

32 bit Windows 10





64 bit Windows 10

Bærbare



32 bit Windows 7/8/8.1

64 bit Windows 7/8/8.1

32 bit Windows 10

64 bit Windows 10

Credit: NVIDIA