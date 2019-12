AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-25 10:41:20

Nvidia releaser nye Geforce 384.94 Game Ready drivers

Nvidia releaser nye Geforce 384.94 Game Ready drivers, som har fokus på gaming oplevelser i flere spil, VR opdateret prifiler og meget mere.

Til dem af jer, hvor dette måske er gået forbi jeres næser, Nvidia har releaset en ny Geforce 384.94 Game Ready driver. Denne gang har den nye Geforce 384.94 WHQL-certified Game Ready driver fokus på en række optimeringer til spil, nye SLI og 3D Vision optimeret profiler samt vanelige bug fixes.



Et kig på release notes, har Geforce 384.94 WHQL især fokus på spiloplevelsen i spil som LawBreakers, ARK: Survival Evolved, Fortnite Early Access, Dark And Light samt Hellblade: Senua's Sacrifice. På VR siden, har producenten optimeret i spil som EVE: Valkyrie.



Der føjes ligeledes opdateret SLI profiler til i ARK: Survival Evolved, IL-2: Sturmovik: Battle of Stalingrad og Lawbreakers sammen med opdateret 3D Vision profiler i Hellblade: Senua’s Sacrifice, ARK: Survival Evolved og Lawbreakers games.



NVIDIA skriver følgende:



There are also a couple of bug fixes which include a fix for GTX 980 SLI i IL2-Sturmovik Battle of Stalingrad, fix for Star Ruler 2 game crash, fix for Mass Effect Andromeda on Titan XP where the HDR can't be enabled from the game, fix for HDR issues with Geforce GTX 1070/1080 in Shadow Warrior 2, fix for Gears fo War 4 freeze with GTX 970, fix for game crash in Watch Dogs 2 on Titan X, fix for DisplayPort issues on Geforce GTX 980, and fix for Windows Store - Channel 9 / rPlay.



Geforce 384.94 WHQL Game Ready driveren understøtter Windows 10, Windows 8.1 og Windows 7 i 32-bit og 64-bit versioner, og kan downloades via Nvidia driver support page eller automatisk via Geforce Experience softwaren.