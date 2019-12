AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-04-30 07:33:23

Nyeste GeForce 430.39 driver forårsager høj CPU brug; NVIDIA bekræfter bug [opdatering kommet]

For et par dage siden frigav NVIDIA en helt ny driver til sine grafikkort. GeForce 430.39 driveren er optimeret til Mortal Kombat 11, Anthem og Strange Brigade, men få dage efter release af GeForce 430.39, rapporteres der om problemer.

Ifølge en række indkomne meldinger fra brugerne forårsaget af den seneste driver, som resulterer i forhøjet CPU brug, har NVIDIA på et tidligt stadie anerkendt problemet og erklæret, at de i øjeblikket arbejder på en løsning.



NVIDIA’s Manuel Guzman skrev på deres officielle forum:



“We have been able to reproduce the bug consistently now and are currently testing a fix”



Allerede i dag, melder NVIDIA så et fix klar, der håndterer problemerne med forhøjet CPU usage.

Du kan downloade det nye GeForce Hotfix Driver Version 430.53 HER

Nedenstående er rettelserne i bugfixet:



- Fixes higher CPU usage by NVDisplay.Container.exe introduced in 430.39 driver

- 3DMark Time Spy: Flickering observed when benchmark is launched

- BeamNG: Application crashes when game is launched

- Shadow of the Tomb Raider: Freezes when launched in SLI mode

- Desktop flickers when videos are played back on a secondary monitor

Kilde & Billede

NVIDIA