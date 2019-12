AUTHOR : Lars

ShadowPlay får Vulkan og OpenGL support med ny Geforce Experience

Folkene hos NVIDIA sender en ny Geforce Experience driver på markedet i form af version 3.6, og har denne gang blandt andet fokus på streamerne med understøttelse af ShadowPlay, der nu får glæde af Vulkan og OpenGL samt en række bugfixes oven i hatten.



Et kig på vedlagte release notes, giver den opdateret ShadowPlay i Geforce Experience 3.6 mulighed for at optage video eller streame games, som understøtter Vulkan API og OpenGL, som f.eks. Doom, Minecraft m.v.



NVIDIA pointerer vigtigheden af du også skal have installeret deres Geforce 385.61 driver eller nyere for at kunne drage fordel af omtalte.



Der er også kommet ændringer i interfacet.



NVIDIA skriver følgende:



We have also changed some interface things, by unifying the Video and Screenshot upload interface as well as adding sharing and privacy options to the same screen. It also slightly updated the Broadcast screen as well as the Gallery interface.



Ud over Vulkan og OpenGl support i ShadowPlay og ændringer i interfacet, kommer en række af føromtalte bugfixes til Mass Effect: Andromeda, FPS counter i Shadow Warrior 2 i HDR mode. Samt rettelser i forbindelse med spil afviklet i DX11 og DX12, forbedret lydkvalitet m.v.



Frister ovenstående, så kan du hente nyeste Geforce Experience via NVIDIA’s support side HER.

