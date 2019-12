AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-17 17:37:54

Swatch vil udvikle egen smartwatch-model

Overraskende nok har Swatch været særdeles fraværende på smartwatch-markedet. Det skal der nu laves om på. Firmaet vil påbegynde arbejdet på deres første smartwatch.

Overraskende nok har Swatch været særdeles fraværende på smartwatch-markedet. Det skal der nu laves om på. Firmaet vil påbegynde arbejdet på deres første smartwatch.

Swatch er en af de største ur-producenter i Schweiz. Man har dog endnu ikke formået følge i fodsporene på firmaer som Tag Heuer, der med stor succees har satset på udviklingen af smartwatches. Det vil Swatch nu forsøge at få lavet om på ved at udvikle deres egen smartwatch-model.

Nick Hayek, der til dagligt fungerer som CEO i Swatch, har bekræftet, at firmaets Tisso-afdeling vil give sig i kast på arbejdet af en specifik smartwatch-model.

Swatch har ikke løftet meget af sløret for deres kommende smartwatch. Det vides dog, at det vil blive udstyet med et operativt system, som skal laves hjemme i Schweiz. Derudover forventes det, at Swatch vil tilbyde deres smartwatch med en unik grad af databeskyttelse.

Swatch har tilmed gjort det klart, at man er mere end åben over for ideen om at dele et operativt system med andre firmaer. Faktisk har Swatch på nuværende tidspunkt modtaget mere end 100 forespørgelser herpå. Over halvdelen af disser er blevet sendt fra firmaer, der har hjemme i Silicon Valley.

Det kommende smartwatch fra Swatch forventes at blive præsenteret senere i år eller tidligt næste år. I værste tilfælde kan det først ske at komme i butikkerne i slutningen af 2018.