AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-07 22:15:10

Token Smart Ring - En smag på fremtiden

Vi står på tærsklen til en teknisk revolution. Denne nye gadget er et synligt bevis på, hvad vi kan forvente os af fremtidens gadgets.

Takket være den moderne teknologi, vil vi snart befinde os i en verden, hvor der ikke længere er brug for nogle af hverdagens i dag mest basale ting.



Token Smart Ring er beviset på dette. Denne nye gadget er blevet lavet for at erstatte alt fra din pung til dine bilnøgler.



Den er blevet udstyret med en fingersensor, så du nemt og sikkert kan åbne og lukke den, når du tager den af og på.



Token Smart Ring har desuden et batteri, der kan holde i op til to uger. Derfor behøver du ikke være bekymret for at skulle oplade den hver dag.



Hvis du modet til at tage skridtet mod en smartere og enklere fremtid, så kan du lige nu købe Token Smart Ring gennem Tokenize. Prisen ligger på 250 dollars.