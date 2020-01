AUTHOR : Sebastian Hadi

PUBLISHED : 2019-12-23 12:05

AMD RX 5600 XT dukker op på 3DMark

Vi ser ud til at nærme os en lancering af AMD RX 5600 XT grafikkortet, eftersom flere specifikationer og en 3DMark score er blevet lækket.



Juletiden er for alvor over os og året er er så småt ved at lakke mod enden, men det stopper dog ikke diverse læk i at opstå. Det seneste nye kommer fra en bruger på Reddit ved navn _rogame, som ser ud til at have fået fingrene i et AMD Radeon RX 5600 XT.



Grafikkortet er blevet testet i det populære benchmark – 3DMark, hvor RX 5600 XT skulle performe +30% bedre end RX 5500 XT. Dette placerer potentielt set kortet på højde med AMD’s gamle RX Vega 56 grafikkort, hvilket bestemt lyder lovende.

Testen er foregået på et ret moderne system, med blandt andet en i7 9700 processor, 16GB DDR4 RAM og en 128GB SSD.







AMD Radeon RX 5600 XT er ifølge rygterne udstyret med 1920 stream processors (SPs) og 6GB GGDR6 RAM på 12 Gbps, med en memory clock på 1500 MHz. GPU clock skulle ligge et sted mellem 1593 MHz og 1624 MHz.

Lækket skal selvfølgelig tages med et gran salt indtil vi hører noget officielt fra AMD.

RX 5600 XT bliver dog muligvis præsenteret under Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas til januar.

Sidst men ikke mindst, vil vi ønske en glædelig jul fra alle os på Tweak, til alle jer! 🎄





Billeder og kilder: Tomshardware, Videocardz