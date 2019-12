AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-09 12:59:23

[CES 2018] HTC har annonceret Vive Pro VR headset med integreret headset

HTC Vive er ikke længere en ny spiller på markedet, og med over 2 år som en del af VR platformen, har der været tid til at rette ind og finpudse teknologien. CES 2018 løftede sløret for en opgraderet version, Vive Pro, som er Vive iklædt 2018 teknologi.



Første overhaling finder vi på displayet. Der er kommet nye dual-screen OLEDs, som trækker opløsningen op til imponerede 2880x1600 (1400x1600 hvert øje w/615 ppi). Et umildbart massivt boost på denne front mod tidligere 2160x1200, og dermed en klar fordel mod Oculus Rift og Windows Mixed Reality kits.



En af de helt store ankepunkter på første release, var når Viva skulle kombineres med et headset. Dette problem har HTC fjernet ved at integrere et headset i Vive Pro, og placere dem i bøjlerne på Vive Pro. Oveni hatten har HTC fokus på lyden med en indbygget forstærker, som er i stand til at give brugeren et 360 graders lydbillede.



Vive Pro er også udstyret med dual mikrofon og et kamera i fronten, men kameradelen har vi svært ved at se konceptet i på nuværende tidspunkt. Med på vejen skriver HTC dog:



“The Vive Pro includes dual front-facing cameras designed to empower developer creativity,”

Der har været fokus på ergonomien på Vive Pro, da første version fik stryg af kunder og medier grundet vægten i fronten af produktet, som nemt fik hovedet til at tippe frem, og dermed også kom til at fremstå som en tung klump monteret på hovedet – især når der kom et headset ovenpå. Dette ser det ud til at de har fået styr på, med integreringen af det indbyggede headset. Monteringen af headsets-delen i bøjlen, fjerner uomtvisteligt også en del af vægten fra fronten af Vive Pro.



Vive Pro lider dog stadig af at være kablet, og ikke trådløst out-of-the-box. HTC omtaler dog der vil blive lanceret en Vive Wireless Adaptor på et senere tidspunkt, som kompenserer for manglen. Denne skulle være i stand til at tilbyde et 60hz signal, der er optimeret mod interferens og bedre performance generelt.



Vive Wireless Adaptor bliver kompatibel med Vive Pro og det originale Vive.



Prisen står stadig hen i det uvisse. Officiel release forventes i andet kvartal af 2018.

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.