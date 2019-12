AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-09 11:25:28

[CES 2018] Nye trådløse headsets fra Jabra henvendt til det aktive segment

Hopper du med på tiden trend, trådløse headsets, så kunne du meget vel glæde dig over Jabra melder ankomst af en trådløs trio af earplugs og headset: Elite 45e, Elite 65t samt Elite Active 65t. Ens for alle er det er såkaldte in-ear headphones. To af produkterne er udviklet i stil med det vi kender fra Apple og deres AirPods, og den sidste er i velkendt stil, som kan bæres omkring nakken under løb m.v.

Tager vi et kig på Elite 45e, så er der tale om et trådløst produkt, og som tidligere omtalt, er designet til at tage rundt om nakken.

Dette kunne være oplagt at benytte under en tur til fitness. Designet giver en form for sikkerhed, så du ikke taber dem under transport.



Elite 65t fra Jabra giver den frihed mange i dette segment jagter, bortskaffelse af irriterende kabler. Elite 65t er udviklet med one-touch access to Siri, Google Now og Alexa i tankerne, og Elite 65t giver iflg. Jabra op til 15 timers batterilevetid på en opladning.



Som rosinen i pølseenden kommer Elite Active 65t. Denne model er basalt set en opgraderet version af Elite 65t, og deres derfor en del af de keyfeatures vi får på 65t, som krydres med en IP56 rating. Dermed er Elite Active 65t modstandsdygtig over for sved, vand og støv. Dog fraråder vi naturligvis du opbevarer dem på bunden af din guldfiskedam. Det er vand og støvafvisende – ikke vandtætte.

Her lover Jabra op til 5 timers effektiv drift.



Elite 45e prissættes til $99.99, og ankommer i april. Jabra Elite 65t kommer med en pris på $169.99 og Elite Active 65t kommer med et prisskilt på $189.99, og disse lanceres ligeledes i april.

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.