AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-10 12:15:07

[CES 2018] Sennheiser GSP 600 kan nu forudbestilles

Sennheiser GSP 600, eller omtalte af producenten som Sennheiser GSP 600 Professional Gaming Headset, er Sennheiser klar til at sætte kursen mod den evigt voksende eSports segment.

Sennheiser GSP 600, eller omtalte af producenten som Sennheiser GSP 600 Professional Gaming Headset, er Sennheiser klar til at sætte kursen mod den evigt voksende eSports segment. Men en pris på $250, burde budgettet kunne udvides, så de fleste kan være med, og så ønsker en seriøst partner, når der skal flækkes skaller i f.eks. FPS spil.



Det nye GSP 600, er designet til både PC, Mac, PlayStation 4 m.v., og målet er ret enkelt ifølge Sennheiser, “serious gaming for serious gamers”



For at tilgodese dette, har Sennheiser haft fokus på ekstra komfort og kvalitet på ørekopperne for at imødekomme lange sessioner med headsettet på ørene uden gener til følge.



Hovedbøjlen har også fået ekstra opmærksomhed fra producenten, og her kommer fleksibilitet os imøde i form af indstillingsmuligheder, så det perfekte match kan opnås. Her kan du tilmed kontrollere, hvor hårdt ørekopperne trykker mod hovedet.



Lyden har naturligvis også været med på tegnebrædtet, og viden viser en flot gennemgang af hvad eSports plaformen og andre spilleglade har i vente.



Sennheiser skriver:



“The GSP 600 professional gaming headset comes supplied with exchangeable cables for use on multiple platforms providing support for PC, Mac, as well as consoles with a 3.5mm jack input. Although some Xbox One controllers may require the separate Xbox One Stereo Headset Adapter”.

Sennheiser GSP 600 er allerede mulig at forudbestille med en forventet levering allerede i indeværende måned. Prisen lyder på €249.

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.