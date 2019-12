AUTHOR :

ASUS ROG Delta Gaming headset med indbygget Quad-DAC

Asus har andet på programmet end deres nye ROG Phone, og blandt de andre nyheder finder vi ROG Delta Type-C gaming headsettet.

Selvom ASUS ROG Delta Gaming headsettet bygges med USB Type-C standard inkluderer ASUS en Type-A adapter for at kunne tilbyde bagud kompatibiliteten. En af de største selling point of selling, er og uden tvivl det indbygget quad-DAC.

ASUS ROG Delta har i alt fire DACs har programmeret til hver deres bearbejdningseffekt til hver deres område, som spænder fra 20-150Hz, 150-5,000Hz, 5,000-20,000Hz, samt 20,000-40,000Hz.

Hver DAC område har et soleklart formål – at leverer klar og sprød lyd i ethvert scenarie headsettet udsættes for i imponerede 127-dB SNR.

Til at kunne behandle output, er ASUS ROG Delta Gaming headsettet designet med 50-mm Essence drivers, som vi også ser på deres Strix Fusion serie.

Ørepuderne på ROG Delta Gaming headsettet sørger for optimal pasform selvom der stilles krav om mange timers brug.

Priser og officiel lancering er stadig ukendt.