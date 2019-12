AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-09-20 12:59:59

ASUS Republic of Gamers ROG Delta og ROG Delta Core gaming headsets

En god ven af huset, ASUS, har netop annonceret deres nye ROG Delta and ROG Delta Core gaming headsets, som er designet specielt med henblik på first-person shooter (FPS)

En god ven af huset, ASUS, har netop annonceret deres nye ROG Delta and ROG Delta Core gaming headsets, som er designet specielt med henblik på first-person shooter (FPS), og blandt andet udstyret med Sony-certificeret Hi-Res Audio og iklædt et komfortabelt design.

Gældende for både ROG Delta og ROG Delta Core gaming hørebøfferne, er montering af eksklusive ASUS Essence drivers, lufttætte kamre og integrering af “audio signal diversion technology” for at kunne tilbyde en dyb bass og unik gaming-oplevelse på lydfronten, Ifølge ASUS.

”Our new gaming headset design provides ergonomic D-shaped ear cups with ROG Hybrid ear cushions for longer gaming sessions. The ROG Delta is the world’s first gaming headset to be equipped with hi-fi-grade ESS ES9218 QUAD DAC. As well as sporting exclusive Hyper-Grounding technology”

”The ROG Delta Core offers multiplatform connectivity with a 3.5mm audio connector, so one headset is all users need to enjoy gaming on PCs, mobile devices and consoles, including PlayStation 4 Xbox One and Nintendo Switch”

Du kan læse mere om ASUS Republic of Gamers ROG Delta og ROG Delta Core gaming HER

Image credit: ASUS