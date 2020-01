AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-09-14 08:28:38

ASUS ROG Strix Fusion Wireless

ASUS har tilføjet endnu et headset i deres Fusion serie, og denne her gang er der skruet ned for de flashy detaljer og op for den trådløse frihed. Vi har taget et kig på deres ROG Strix Fusion Wireless headset. Kig med når vi sætter ROG Strix Fusion headsettet under Tweak luppen.

ASUS har efterhånden en del headsets i deres ROG Strix Fusion serie. Helt personligt synes jeg de har været lidt for flashy til at tilfredsstille min OCD, og til stor glæde, er der nu kommet et alternativ til tidligere modeller, så er en kende dæmpet i de visuelle udtryk.

Vi har haft seneste skud i ROG Strix Fusion serien til låns på redaktionen, og er klar med en frisk presset gennemgang på vores YouTube kanal.

Se den embedded video herunder, eller spring direkte til vores YouTube kanal HER

Hvis du tidligere har stiftet bekendtskab med ASUS headsets i deres ROG Strix serie, så vil designet ikke være helt ukendt, for det er en videreudvikling i deres Fusion serie, som allerede har Fusion 300, 500 og 700 i familien. Det betyder med andre ord det overordnede design går igen, men på Fusion Wireless er det i en noget mere afdæmpet udgave, med mere matte overflader og uden skyggen af RGB lys.



Personligt finder jeg den nye stil super lækker, for lige netop på mit headset, har jeg altså ikke behov for en masse lir, og specielt ikke hvis det går ud over batteritiden på et trådløst headset.

Dermed et plus i bogen til ASUS for denne lille justering.

ASUS ROG Strix Fusion Wireless er bygget op over en solid metalbøjle, som er giver en række justeringsmuligheder, og dermed burde passe de fleste hoveder uden problemer. Begge ørekopper kan drejes så ROG Strix Fusion Wireless er lettere at have liggende fladt, men også så man opnår lidt bedre pasform.

Med i pakken til ASUS ROG Strix Fusion Wireless er der ikke det store udvalg af tilbehør. Man får naturligvis ASUS ROG Strix Fusion Wireless headsettet, et USB kabel med en vævet stofoverflade til opladning, og den lille USB dongle, som står for det trådløse signal.

En lækker lille bonus er dog, at vi får et ekstra sæt ørepuder med, så du dermed selv kan vælge om man foretrækker stof, som ånder lidt bedre, eller om man hellere vil bruge dem af kunstlæder, der lukker lidt mere tæt om ørene.



Lyden i ASUS ROG Strix Fusion Wireless headsettet, er drevet af ASUS’ 50mm Essence drivers, som er specielt indstillet til gaming lyd, som ifølge ASUS, burde give os et dybt og rigt lydbillede i spil.

Det er selvfølgelig ikke et gaming headset uden også at have en indbygget mikrofon. Den er diskret placeret i den venstre ørekop, og kan let tages frem og justeres og mutes automatisk, når den bliver foldet op igen.

En lækker feature, som følger med over fra de andre sæt i Fusion serien, er touch funktionerne på siden af den venstre ørekop. Der er ikke nogen fysiske knapper på ASUS ROG Strix Fusion Wireless hørebøfferne ud over powerknappen på bagsiden.

Medie-kontrol som lydstyrke og frem, tilbage og pause, klarer man via touchfunktionaliteten. Swipe frem eller tilbage for at skifte musiknummer. Op eller ned for at justerer lydstyrken eller start og stop musikken bare med en berøring. Ganske innovativt.

En lille og ikke uvæsenlig feature end at sidde og famle i blinde efter knapper.

En stor del af oplevelsen med et headset er utvivlsomt komforten, og her synes jeg Fusion Wireless klarer det fornuftige. Hovedtelefonerne vejer lige under 400 gram, så det er bestemt ikke det letteste gaming headset jeg har prøvet, men pasformen er lækker og de ovale ørekopper passer fint om mine ører. Puden på hovedbøjlen klarer fint aflastningstrykket selv under længere gaming sessions.

Personligt foretrækker jeg stofpuderne, da læderversionen bliver lidt for varme til min personlige smag, men begge klarer at lukke lyden fra omgivelserne rigtigt godt ude, så man er godt isoleret.



Jeg har primært testet gamer headsettet til gaming, da der ikke er nogen tvivl om det er det som ASUS ROG Strix Fusion Wireless målrettes til. Jeg har også brugt det til musik og almindeligt desktop brug, og her synes jeg den klare sig rigtigt fint.

Det er tydeligt det er tunet til gaming, og lyden hælder en del til den tunge ende med fokus på bassen.

Der er stadig en fornuftigt adskillelse af høj og mellemtonerne, men bassen dominerer helt klart lydbilledet dog uden at det er alt for slemt.

De helt høje toner kan have en tendens til at være en anelse skingre, hvis man skruer helt op for lydstyrken, men hvis man lige tager den et par takker ned, er det på et fornuftigt niveau.

Lyden er fornuftig, men altså uden at skille sig ud på nogen speciel måde.

Med blikket vendt mod det primære fokus, gaming, synes jeg at ASUS ROG Strix Fusion Wireless gamer headsettet klarer sig bedre, og her kan man godt mærke at det er tunet til at passe bedre sammen med det lidt tungere lydbillede, som man typisk får i et spil.

ROG Strix Fusion Wireless er udelukkende stereo, så der er ikke nogen virtuel surround at forholde sig til.

Jeg har testet gaming headsettet fra ASUS med et udvalg af forskellige spil, som Vermintide 2, Overwatch og Battlefield 5, og generelt set har været en god oplevelse i alle spillene. Det har været let at få en god fornemmelse af spilverdenen omkring mig, mens jeg spillede og det var bestemt muligt at placere fjenderne omkring mig uden nævneværdige problemer til følge.

Lyden, der hælder til den bastunge ende, passer godt til de fleste spil, men der var stadig en rigtig god adskillelse i lydbilledet, så jeg stadig klart kunne fornemme kuglerne flyve hen over hovedet i Battlefield.

Konklusion:

Samlet set synes jeg at ASUS ROG Strix Fusion Wireless klarer sig solidt. Rækkevidden på headsettet er ifølge ASUS op til 20 meter. Jeg havde ikke mulighed for at teste det i lige linje, men hørebøfferne dækkede fint så jeg kunne bevæge mig stort set frit rundt i min lejlighed uden problemer. Ting som vægge osv. skaber selvfølgelig problemer på et tidspunkt.

Batteritiden er angivet til 15 timer, hvilket efter min bedste vurdering holder meget godt stik, afhængig af lydstyrke osv. Jeg har brugt ASUS ROG Strix Fusion Wireless til flere lange gaming sessions, og har kun haft det forbi til opladning en enkelt gang i min testperiode.

Så man får altså et lækkert headset fra ASUS med ROG Strix Fusion Wireless, som leverer en god lyd specielt til gaming. Den topper ikke helt skalaen, da den på trods af solid lyd stadig mangler lidt af den klarhed og åbenhed i lydbilledet, som jeg har set i andre sæt som fx Plantronics RIG 800.

Prisen på Fusion Wireless er pt. Lige omkring 1000 kr., hvilket er et fornuftigt leje for et trådløst gaming headset af denne kaliber. Til den samme pris, kan der findes lidt bedre alternativer, som f.eks. Rig 800. som jeg lige nævnte før så der taber Fusion Wireless lidt point.

Læs testen af Plantronics RIG 800HD HER

Godt:

Lækker pasform

Kan bruges til både PC og Playstation 4

God lyd + mikrofon

Skidt:

Yder lidt under andre sæt til samme pris

Lidt til den tunge side

Scorer 7/10