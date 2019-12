AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-02-22 23:59:23

Apple arbejder på vandafvisende AirPods

Apple arbejder efter sigende på et par vandafvisende AirPods, der skal lanceres i 2019.

De nye AirPods er ikke helt almindelige. De ankommer med en funktion, som er designet til at være vandafvisende.

Sådan lyder meldingen i hvert fald fra Bloomberg, der plejer at være en ganske pålidelig kilde.

Der vil ikke være tale om en vandafvisning på 100 procent. De nye AirPods vil dog være stærke nok til at holde for eksempel regndråber ude.

Apple har ikke selv været ude for at kommentere eller bekræfte ankomsten af et par vandafvisende AirPods.

Det er derfor vigtigt at tage nyheden med et gran salt - også selvom den kommer Bloomberg.