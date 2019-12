AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-15 08:49:20

Bose QuietComfort 35 II med Google Assistant på vej

Google’s voice assistant service, finds allerede til Android smartphones og smart speakers som Google Home, og det forlyder selvsamme snart er at finde til tredjeparts enheder som kommende JBL Link og Sony LG-S50G smart speakers.



Nu ser det dog ud til, at flere lækkede informationer peger i retning af Google Assistant også integreres i headsets.



Faktisk skulle første model allerede være klar i form af Bose QuietComfort 35 II headsettet, som dog stadig ikke er officielt annonceret.



9to5Google omtaler, at Bose QuietComfort 35 II headsettet, indkluderer en Action knap, som du kan holde inde, og dermed aktivere Google Assistant. Herefter kan du så bruge stemmekommandoer til at styrer lyd, playback, sende og modtage tekstbeskeder, hvor sidstnævnte kræver headsettet er parret med din smartphone, og sikkert flere andre features vi stadig har til gode at få præsentere.



Prisen på Bose QuietComfort 35 II ørebøfferne er stadig ukendt, men billige bliver de sikkert ikke.