AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-15 18:46:21

Cinera Theatre Headset – Tag biografoplevelsen hjem til dig selv

Hvis det er en kold og regnfuld aften, hvorfor så ikke læne dig tilbage i sofaen i stedet for at tage turen til biografen? Det er uden tvivl et spørgsmål, som Cinera har stillet sig selv, og det er der nu kommet et ganske interessant produkt ud af.

Cinera har løftet sløret for et nyt eksklusivt headset, der er rig på komfort og videooplevelse.

Cinera Theatre Headset er en unik opfindelse, som formår at bringe biografoplevelsen hjem til dig selv.

Det eneste du skal gøre er at putte det nye headset på hovedet og sørge for, at det er forbundet til en spilkonsol eller en computer. Derefter kan du med det samme bruge det som tv.

Billedekvaliteten er fantastisk. Cinera Theatre Headset er blevet udstyret med en resolution, der er otte gange bedre end på en iPhone og tre gange bedre end på en biografskærm.

Hvis Cineras nye opfindelse lyder som noget, du godt kunne tænke dig at få fat i, så er det med at finde Kickstarter frem. Herfra kan du allerede nu forudbestille det nye headset for en pris på 450 dollars.