AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-06 14:04:21

Cooler Master MH751 og MH752 gaming headsets annonceret

Cooler Master har i indeværende uge introduceret nye gaming headsets i form af MH751 og MH752. Prismæssigt har vi endnu ikke de danske priser, men MH751 og MH752 koster €79.99 og €99.99 hhv., og forventes i danske butikker i indeværende måned.

Cooler Master har i indeværende uge introduceret nye gaming headsets i form af MH751 og MH752. Prismæssigt har vi endnu ikke de danske priser, men MH751 og MH752 koster €79.99 og €99.99 hhv., og forventes i danske butikker i indeværende måned.



Bryant Nguyen, Peripheral General Manager hos Cooler Master fortæller “We wanted to create a headset with a focus on audio quality, mic quality, and comfort. The MH751 and MH752 are a result of this vision. Both are light weight and can be worn hours on end providing unparalleled sound for all types of use.”



Cooler Master MH751 gaming headsettet, er designet til at kunne tilbyde kvalitetslyd og lækker komfort, og sidstnævnte ved hjælp af et letvægtsdesign og en fleksibel konstruktion på headsettet.

Cooler Master MH751 ørepuderne er beklædt med kunstlæder, som ifølge Cooler Master, giver en behagelig pasform og lydisolerende effekt under lange gaming sessioner.

Begge headsets er monteret med 40 mm drivers, og så er det muligt at tage mikrofonen af, når den ikke er i brug.



Cooler Master MH752 er også designet med 40mm neodymium drivers, og ligeledes USB DAC med virtual 7.1 surround sound.



Du kan læse mere om Cooler Master MH751 og MH752 HER



Kilde & Billeder

Cooler Master